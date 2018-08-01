Полк "Азов" отрицает причастность к своему подразделению подозреваемых в убийстве "Сармата"
Информация в средствах массовой информации, что экс-бойца АТО Виталия Олешко (псевдоним «Сармат») в Бердянске (Запорожская область) убили бывшие военнослужащие полка "Азов" является неправдивой, поскольку объявленные в причастности к убийству никогда не имели никакого отношения к подразделению.
Об этом сообщает пресс-служба полка «Азов».
«Буквально сразу (после убийства - УНИАН) в СМИ заявили, что в совершении преступления виновны бывшие военнослужащие полка "Азов". Пресс-служба "Азова" официально заявляет о неправдивости данной информации - лица, которые объявлены причастными к убийству, никогда не имели никакого отношения к нашему подразделению», - говорится в сообщении.
Читайте такжеПод Мелитополем задержали убийцу ветерана АТО "Сармата" и еще троих сообщников - волонтер (фото)
По мнению "Азова", в этой ситуации в очередной раз происходит «грязная манипуляция честным именем полка "Азов" путем очернения его фейковыми свидетельствами непонятных лиц, которые в своих представлениях задним числом приписывают преступникам статус «служили в "Азове».
«Обвинения в причастности нынешних или бывших бойцов нашего подразделения к убийству в Бердянске героя войны за независимость Украины являются абсолютно безосновательными и носят заказной характер с одной целью - очернить полк "Азов", - подчеркнули в пресс-службе.
Также в полку призвали СМИ проверять правдивость информации, которая касается подразделения.
Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года активиста и участника АТО Виталия Олешко (псевдоним «Сармат») выстрелом в спину убили в Бердянске во дворе собственного дома.
Позже патрульная полиция Бердянска сообщила, что сотрудники полиции обнаружили автомобиль «Таврия» бордового цвета, на котором предполагаемый убийца скрылся с места преступления. Отмечалось, что ни водителя, ни пассажиров в салоне не было.
На территории Запорожской и Донецкой областей был введен план перехват «Сирена» для задержания преступника.
В Запорожской области возле Мелитополя задержали предполагаемого убийцу активиста и ветерана АТО Виталия Олешко.
Журналист Юрий Бутусов в Facebook сообщил о задержании «группы киллеров, убивших Олешко в Бердянске».