Активистка, которую в Херсоне облили кислотой, находится в стабильно тяжелом состоянии
Исполняющая обязанности управляющего делами исполнительного комитета, советник херсонского городского головы Екатерина Гандзюк, на которую напали вчера, 31 июля, находится в стабильно тяжелом состоянии.
Об этом сообщил врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Игорь Равелев в эфире телеканала "112 Украина". "Площадь поражения остается такой же самой - 30 %. Состояние больной за сутки не изменилось в худшую сторону, стабильно тяжелое. Она в сознании, контактна. Все ее жизненно важные функции нормализованы в виде нормального артериального давления, работы почек, поэтому больная стабильна на сегодня", - сказал он.
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Как известно, на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неустановленный мужчина облил ее кислотой, сейчас женщина госпитализирована.
Она получила химический ожог более 30%. Это волосистая часть головы, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки, ожог левого глаза.