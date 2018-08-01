Активистка, которую в Херсоне облили кислотой, находится в стабильно тяжелом состоянии

Она получила химический ожог более 30%. Это волосистая часть головы, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки, ожог левого глаза.

Исполняющая обязанности управляющего делами исполнительного комитета, советник херсонского городского головы Екатерина Гандзюк, на которую напали вчера, 31 июля, находится в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом сообщил врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Игорь Равелев в эфире телеканала "112 Украина". "Площадь поражения остается такой же самой - 30 %. Состояние больной за сутки не изменилось в худшую сторону, стабильно тяжелое. Она в сознании, контактна. Все ее жизненно важные функции нормализованы в виде нормального артериального давления, работы почек, поэтому больная стабильна на сегодня", - сказал он.

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Как известно, на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неустановленный мужчина облил ее кислотой, сейчас женщина госпитализирована.

Она получила химический ожог более 30%. Это волосистая часть головы, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки, ожог левого глаза.