Полиция задержала главаря и киллера одной из крупнейших преступных группировок в Украине

В настоящее время правоохранители проверяют информацию о причастности задержанных к совершению серии преступлений с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия.

В Житомирской области полицейские задержали главаря и киллера одной из крупнейших преступных группировок в Украине.

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Об этом заявил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что полицейские задержали двух жителей Днепропетровской области, которые подозреваются в покушении на убийство, а также в причастности к преступной наркогруппировке.

22 июля в Житомирской области неизвестные обстреляли на дороге автомобиль, огнестрельное ранение получила пассажирка автомобиля, 46-летняя киевлянка.

В результате проведенного комплекса мероприятий менее чем за сутки сотрудники криминальной полиции вышли на подозреваемых. Было установлено, что они являются жителями Днепропетровской области. На момент задержания один из членов банды - 32-летний житель города Никополь - проживал в развлекательном комплексе в Житомирском районе. По имеющейся информации, он выполнял роль киллера в группировке.

Во время обыска в арендованном жилье полицейские изъяли автомат Калашникова с глушителем и пистолет с патронами. Кроме того, изъяты две тротиловые шашки, механические взрыватели и две упаковки пластида. Также изъяты другие вещественные доказательства, в частности «черная бухгалтерия», касающаяся операций с наркотиками.

Задержанному следователи объявили о подозрении в совершении уголовного преступления. Постановлением суда ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внесения залога в размере 140 тысяч грн. 27 июля после внесения указанной суммы мужчина был освобожден из-под стражи. Однако полицейские задержали его снова - по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство.

Аброськин сообщил, что сегодня полиция также задержала 44-летнего мужчину, который подозревается в организации указанной преступной группировки. По имеющейся у правоохранителей информации, мужчина ехал в Житомир в поддержку задержанного подельника. Однако по дороге он не справился с управлением автомобилем и попал в дорожно-транспортное происшествие на автодороге Киев-Чоп. При осмотре места происшествия в автомобиле изъят пистолет с глушителем, большие суммы денег в рублях и иностранной валюте, а также наркотики.

Аброськин добавил, что задержанные являются членами одной из крупнейших организованных преступных группировок, действующих на территории Украины. В эту организацию входило около 30 членов.

«Члены организации занимаются поставкой и реализацией наркотических средств на территории государства», - отметил Аброськин.

Он добавил, что члены группировки имели коррумпированные связи в правоохранительных органах, в частности в судах.

Между тем правоохранители проверяют информацию о причастности злоумышленников к серии преступлений с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия.