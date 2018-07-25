Детей, отдыхающих в летнем лагере Фельдман Экопарк, начали знакомить с гольфом

Для детей, отдыхающих в Летнем образовательно-оздоровительном лагере Фельдман Экопарк, начали проводить экскурсии на гольф-курорт Superior Golf & Spa Resort с ознакомительными занятиями гольфом. 24 июля там побывали первые две группы – около 80 ребят, в дальнейшем такие поездки будут проводиться еженедельно.

«С Фельдман Экопарк мы очень хотим дружить: во-первых мы соседи, во-вторых, перекликаемся через тему экологии, ведь гольф-поля во всем мире – это экологически чистая территория, зеленые поля, это свежий воздух, красота, эстетика. Наша задача – познакомить ребят с гольфом, рассказать, что это не сложно, что это не дорого, классно и экологично, - подчеркнула пиар-директор Superior Golf & Spa Resort Анна Гин. - Гольф - это не только спорт, это целая культура. Всегда интересно смотреть, как дети после нескольких занятий начинают немножко по-другому себя вести, более уважительно друг к другу».

По словам Анны Гин, также Superior предлагает всем своим гостям совершить экскурсию в Фельдман Экопарк, и эти поездки всегда получают исключительно позитивные отзывы.

«Для нас ознакомительные занятия гольфом в клубе Superior – это новое направление в рамках проекта «Турнир 1000 команд». Возможность побывать в гольф-клубе и познакомиться с этой замечательной игрой прекрасно расширяет кругозор и добавляет разнообразия в проведение досуга детей, отдыхающих в нашем детском лагере. Надеемся, что наше сотрудничество будет развиваться», - подчеркнул руководитель Социально-гуманитарного мультикомплекса Фельдман Экопарк Андрей Стронов.

Напомним, что летний лагерь работает в Фельдман Экопарк с 2015 года. В нынешнем году на протяжении лета бесплатно отдохнуть в нем, оздоровиться, непосредственно соприкоснуться с природой, узнать и научиться новому смогут, по предварительным подсчетам, более 10 тысяч детей. Отметим, что в лагере проводятся специальные смены для детей с особыми потребностями.