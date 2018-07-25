Лишь каждый пятый виновник смертельных ДТП в 2017 году оказался за решеткой

В прошлом году в суд было направлено 1689 обвинительных актов по смертельным ДТП. А за первое полугодие этого года – уже 1031.

Из 1324 осужденных в 2017 году по делам со смертельными ДТП, к лишению свободы были приговорены 276 человек, то есть лишь каждый пятый виновник.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Она также отметила, что в этом году, по сравнению с прошлым, все чаще фиксируют случаи ДТП с жертвами.

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"В прошлом году в суд было направлено 1689 обвинительных актов по смертельным ДТП. А за первое полугодие этого года – уже 1031", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за последнюю неделю в Украине произошло несколько резонансных смертельных ДТП.

20 июля произошло столкновение рейсового микроавтобуса Volkswagen, который ехал по маршруту «Одесса-Гомель», с белорусской регистрацией, и грузовика, который стоял с правой стороны проезжей части. Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров были доставлены в медучреждения. Все пострадавшие – граждане Беларуси.

В тот же день на автодороге Киев-Чоп возле с. Глыбочици на Житомирщине в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, еще 9 были госпитализированы.

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24 июля в Черкассах на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Чайковского произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ее четырехлетний сын. Автомобиль BMW въехал в Fiat, из-за чего последний отбросило на пешеходный переход, по которому шла женщина 1990 года рождения с ребенком 2014 года рождения.

В этот день в Киеве на углу улиц Елены Телиги и Щусева в результате столкновения двух легковых автомобилей один из них отбросило на тротуар, где в это время находились люди. Один из пешеходов, мужчина 1961 г.р., погиб, другого пешехода направили в больницу с тяжелыми травмами.

А вечером 24 июля в другом районе столицы водитель автомобиля Hummer, который ехал на красный сигнал светофора, на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку.