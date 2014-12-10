Количество переселенцев из Донбасса резко увеличилось, за сутки - больше 7 тысяч

Совет национальной безопасности и обороны Украины фиксирует резкое увеличение потока переселенцев из зоны проведения Антитеррористической операции, за сутки – более 7 тысяч человек выехали с оккупированных территорий.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Фиксируется тенденция резкого увеличения потока переселенцев с территорий, временно подконтрольных террористам, в другие области Украины», - сообщил он.

«Так, за сутки было переселено 7246 человек. В целом с начала проведения АТО переселено более 514 тыс. человек», - сообщил Лысенко.