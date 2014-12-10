В Первомайске главарь боевиков угрожает "развернуть оружие" на Луганск (видео)

Об этом он заявил на камеры в Первомайске, из-за сложной гуманитарной ситуации в городе, сообщает "Украинская правда".

Он рассказал, что позвонил Плотницкому, "когда на площади города Первомайска меня обступили женщины, едва не разорвали меня на куски".

"Сказали, звони при нас главе республики, и пусть он при нас даст ответ на вопрос: где обещанная пенсия? Где обещанная зарплата? Где обещанная гуманитарная помощь? Пусть будет стыдно этим правителям", - рассказал Ищенко.

Он предположил, что лидеры боевиков из Луганска не дают городу никакой помощи, из-за конфликта с "казачьими отрядами" Козицына.

"Но именно мы стали здесь (в Первомайске - ред.) и умираем здесь на передовой, чтобы они в Луганске чувствовали хорошо и жили красиво... Они там спят в тепле, но пусть хоть помнят о людях, если нас, солдат, считают быдлом", - возмутился Ищенко.

"Мы можем развернуть оружие в другую сторону, мы можем это сделать! И потом будет очень жарко всем тем, кто уже нагрел свои задницы", - пригрозил он.

Читайте такжеМежду главарями "ДНР" и "казаками" возник очередной конфликт из-за нежелания идти на передовуюИщенко заявил, что луганская верхушка боевиков не пускает в другие города "российской гуманитарки".

"Говорю на весь мир: за все время, за 5 месяцев, только 10 тысяч пакетов передали в Первомайск из всего российского гуманитарного конвоя. Никто ни одного пакета больше не дал", - возмутился Ищенко.