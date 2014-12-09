В Одессе состоится выставка пряничных домиков



Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, выставка пройдет с 4 по 11 января 2014 года в арт-центре Александра Коробчинского.

«В основе выставки - детская мечта о сказке, о том, что именно в зимние праздники происходят чудеса. Под елкой появляются подарки, а в центре Одессе – городок из пряников, в котором суетятся эльфы Зюзи. Всем известно, что трудолюбивые эльфы помогают Деду Морозу с подарками и мало кому известно, что очень важная часть зимней сказки отведена Зюзям. Ведь именно они месят, раскатывают и пекут медовые пряники и другие сладости», - пояснили организаторы идею выставки.

В арт-центре декораторы и дизайнеры создадут пряничный городок, в который, помимо домиков, войдут различные элементы - реки, озера, дороги, ландшафт и т.д. Одним из ключевых моментов выставки является то, что домики изготавливаются не только профессиональными мастерами, а всеми желающими.

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Кроме того, организаторы открывают «пряничную школу» для детей и взрослых, которая будет работать 20, 24, 27 декабря и 3,7 января. В частности, во время занятий желающие смогут научиться печь пряники в виде домиков, елочных игрушек и т. д.

Потенциальным участникам выставки организаторы предлагают испечь пряники в виде пожарной станции, мельницы, церкви, детской площадки, аптеки, стадиона, памятников, фонтанов, вокзала и пр.

Как сообщал УНИАН, первая выставка пряничных домиков прошла в Одессе в январе 2014 года, ее посетили более 2 тыс. человек. В экспозиции было более 20 домиков из теста, шоколада и карамели.