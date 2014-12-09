За границей лечение прошли 36 бойцов АТО и 363 участника Евромайдана
На сегодняшний день в медицинских учреждениях за границей находятся более 100 украинских военнослужащих, пострадавших во время боевых действий на Донбассе.
Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства иностранных дел (МИД) Евгений Перебыйнис. "По состоянию на сегодня в медицинских заведениях за границей находятся более 100 военнослужащих, из которых 73 - в Польше, 11 - в Израиле, 16 - в Германии, 8 - в Хорватии, 6 - в Литве, 5 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 4 - в США, 4 - в Словакии, 3 - в Эстонии, 3 - в Венгрии, 2 - в Австрии, 1 - в Латвии", - сказал он.
Читайте также7 украинских раненых военных отправили на лечение в Латвию
По словам спикера МИДа, курсы лечения и реабилитации в иностранных медицинских учреждениях уже прошли 36 военнослужащих АТО.
Лечение и реабилитация раненных военнослужащих осуществляется как за счет средств правительств стран, где находятся украинцы, так и при содействии общественных, благотворительных и волонтерских организаций местных предпринимателей.
Что касается лечения пострадавших во время Революции Достоинства, соответствующую медицинскую помощь в иностранных лечебных заведениях получили 363 украинца, из которых 144 прошли курс лечения в Польше, 58 - в Словакии, 38 - в Чехии, 25 - в Германии, 24 - в Италии, 22 - в Литве, 11 - в Австрии, 11 - в Румынии, 10 - в Израиле, 8 - в Латвии, 6 - в Эстонии, 3 - во Франции, 2 - в Испании, 1 - в Швеции.
По словам Евгения Перебыйноса, транспортировка пострадавших обеспечивалась путем выполнения самолетами иностранных партнеров санитарных рейсов, дипломатические разрешения на осуществление которых оформлялись при содействии МИДа Украины.