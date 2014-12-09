За границей лечение прошли 36 бойцов АТО и 363 участника Евромайдана

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства иностранных дел (МИД) Евгений Перебыйнис. "По состоянию на сегодня в медицинских заведениях за границей находятся более 100 военнослужащих, из которых 73 - в Польше, 11 - в Израиле, 16 - в Германии, 8 - в Хорватии, 6 - в Литве, 5 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 4 - в США, 4 - в Словакии, 3 - в Эстонии, 3 - в Венгрии, 2 - в Австрии, 1 - в Латвии", - сказал он.

Читайте также7 украинских раненых военных отправили на лечение в Латвию

По словам спикера МИДа, курсы лечения и реабилитации в иностранных медицинских учреждениях уже прошли 36 военнослужащих АТО.

Лечение и реабилитация раненных военнослужащих осуществляется как за счет средств правительств стран, где находятся украинцы, так и при содействии общественных, благотворительных и волонтерских организаций местных предпринимателей.

Что касается лечения пострадавших во время Революции Достоинства, соответствующую медицинскую помощь в иностранных лечебных заведениях получили 363 украинца, из которых 144 прошли курс лечения в Польше, 58 - в Словакии, 38 - в Чехии, 25 - в Германии, 24 - в Италии, 22 - в Литве, 11 - в Австрии, 11 - в Румынии, 10 - в Израиле, 8 - в Латвии, 6 - в Эстонии, 3 - во Франции, 2 - в Испании, 1 - в Швеции.

По словам Евгения Перебыйноса, транспортировка пострадавших обеспечивалась путем выполнения самолетами иностранных партнеров санитарных рейсов, дипломатические разрешения на осуществление которых оформлялись при содействии МИДа Украины.