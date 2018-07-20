Два года без ответа: что известно об убийстве журналиста Павла Шеремета (видео)

10:00, 20 июля 2018
Общество
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Павел Шеремет всегда отличался правдолюбством и смелыми высказываниями. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, однако пока ни организаторы, ни исполнители преступления не найдены.

За 2 года расследования было установлено – взрывчатку под авто Шеремета ночью заложила женщина. Ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

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Журналисты «Следствие.Инфо» в своем документальном фильме «Убийство Павла» также установили, что ночью накануне убийства под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода". Водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая 2017 года Устименко допросили, однако как движется расследование дальше – неизвестно.

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