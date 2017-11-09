Убийцы журналиста Шеремета до сих пор не установлены – глава Нацполиции

Следствие не установило преступников, которые взорвали автомобиль с журналистом Павлом Шереметом летом 2016 года. Об этом рассказал глава Нацполиции Сергей Князев в интервью "Общественному".

Читайте такжеВ Нацполиции объяснили причину закрытия информации о деле Шеремета в открытом реестре Кроме того, Князев пояснил, что правоохранители засекретили все материалы дела Шеремета, чтобы оно не было темой для обсуждения. "Чтобы это не было темой обсуждения: а что следователи сделали, а что не сделали. Потому что это не несет для общества позитивной информации, это в первую очередь вредит расследованию. Лица, совершившие эти преступления, не задержаны", - заявил глава Нацполиции.

Князев добавил, что фильм журналистов-расследователей "Следствие.инфо" и OCCRPоб убийстве Павла Шеремета "дал новый толчок" для следователей.

"Мы назвали эту историю "работа над ошибками". Фильм нам дал толчок устранить те ошибки, которые мы имели. А потом нас начали обвинять в том, что мы все засекретили. Мы наоборот постоянно поддерживаем связь со всеми участниками этого проекта", - отметил Князев.

Как сообщал УНИАН, журналист Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева, убийцы подложили взрывчатку под автомобиль. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установили.

В начале расследования Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. Комитет защиты журналистов констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов.

Нацполиция 24 июля 2017 года засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, о чем стало известно только 21 сентября.