Российский комик, которому СБУ запретила въезд: мы потеряли очень много денег и подали в суд на Украину

Данила Поперечный не смог выяснить причину запрета.

Российский комик Данила Поперечный, которому СБУ запретила въезд в страну на три года, заявил о подаче иска против Украины. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

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"Мы подали в суд на Украину. Мы потеряли очень много денег из-за того что они нам подставили свинью. Перед организацией выступления мы спросили СБУ, могу ли я въезжать и СБУ дали ответ "да, можете", - сообщил Поперечный.

При этом он не уточнил в какой именно суд обратился с иском. По словам Поперечного, причин для запрета въезда в Украину ему не назвали.

Поперечный должен был выступить с концертами в Киеве 18 и 19 мая. Причем билеты на выступление 18 мая были уже распроданы. Кроме того, концерты комика были запланированы в Одессе и Харькове.

Как сообщал УНИАН, ранее "Квартет И" отказался от гастролей в оккупированном Крыму.