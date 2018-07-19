Сенцов после второго кризиса со здоровьем начал принимать по две ложки питательной смеси – адвокат

По словам адвоката, сейчас Олега Сенцова удерживают в палате, из голодовки он выходить не собирается.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской колонии, принимает по две ложки питательной смеси в день.

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Об этом сообщил Радио Свобода адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, около недели назад у Сенцова был второй кризис и врачи уговорили его принимать смесь.

«Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис со здоровьем. Стало плохо и его хотели госпитализировать для того, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под наблюдением врача. Принимает в день по две ложки. Удерживают в палате, из голодовки выходить не собирается. Говорит: «На сколько меня хватит, столько и протяну», – рассказал адвокат.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.