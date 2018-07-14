В Одессе международный кинофестиваль начался акцией в поддержку Сенцова

Церемония открытия ОМКФ состялась вечером 13 июля в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

9-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) начался акцией в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, которому сегодня исполнилось 42 года.

Как передает коррепондент УНИАН, церемония открытия ОМКФ состялась вечером 13 июля в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Перед собравшимися выступил вице-премьер министр Украины Павел Розенко, который напомнил, что сегодня у Сенцова, который пятый находится в российской тюрьме, – день рождения.

После этого зрители, гости и участники ОМКФ встали и долго аплодировали украинскому режиссеру, выражая ему таким образом свое уважение и поддержку.

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Также во время открытия ОМКФ знаменитой украинской актрисе Аде Роговцевой был вручен приз «Золотой Дюк» за вклад в развитие киноискусства. Передал его Роговцевой специальный гость фестиваля - голливудский актер Эрик Робертс, который является родным старшим братом знаменитой Джулии Робертс.

Появление Робертса зрители встретили овациями, а при выходе на сцену Роговцевой, аплодируя, встали. Актриса поблагодарила за приз, отметив, что собравшиеся в зале «даже представить не могут, что происходит» в ее душе. В частности, она рассказала, как в начале Второй мировой войны, будучи ребенком, оказалась в Одессе.

«У меня обпаленное детство... И сейчас – снова война… Снова мы говорим о нашем мальчике, который мне как сын... Об Олеге Сенцове», - сказала Роговцева, добавив, что знает, как это тяжело терять сыновей (сын Роговцевой - Константин - скончался в 2012 году).

Как сообщал УНИАН, 9-й Одесский международный кинофестиваль состоится в Одессе с 13 по 21 июля. Предполагается, что его посетят более 150 тыс. человек, будет показано 108 картин.