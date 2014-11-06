В пригороде Одессы обезглавили Ленина (фото)
14:53, 06 ноября 2014Политика
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Ночью 6 ноября в поселке Таирово, что в пригороде Одессы, был обезглавлен памятник Ленину.
В Одессе обезглавили Ленина
Об этом сообщает Думская.нет со ссылкой на пресс-службу облорганизации партии «Свобода».
Также сегодня утром стало известно об исчезновении бронзового бюста маршала Советского Союза Георгия Жукова с одноименного проспекта в Одессе.
Читайте такжеВ Никополе повалили один из трех памятников ЛенинуСвободовцы формально не берут на себя ответственность за данные акции, говорят: им просто прислали фотографии на почту, однако признались, что такие действия поддерживают.
Напомним, упомянутый памятник Ленину был отреставрирован в 2011 году, а бюст Жукова установили под выборы 2012 года.
Тем временем в российском Липецке открыли новый памятник Ильичу.
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