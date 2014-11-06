В пригороде Одессы обезглавили Ленина (фото)

Об этом сообщает Думская.нет со ссылкой на пресс-службу облорганизации партии «Свобода».

Также сегодня утром стало известно об исчезновении бронзового бюста маршала Советского Союза Георгия Жукова с одноименного проспекта в Одессе.

Читайте такжеВ Никополе повалили один из трех памятников ЛенинуСвободовцы формально не берут на себя ответственность за данные акции, говорят: им просто прислали фотографии на почту, однако признались, что такие действия поддерживают.

Напомним, упомянутый памятник Ленину был отреставрирован в 2011 году, а бюст Жукова установили под выборы 2012 года.

Тем временем в российском Липецке открыли новый памятник Ильичу.