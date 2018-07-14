Страница, на которой было опубликовано объявление о показе фильма, удалена.

В Москве отменили показ фильма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы, запланированный на 14 июля в летнем кинотеатре Garage Screen.

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Как пишет "Медуза", на сайте музея современного искусства "Гараж" опубликовано сообщение о переносе всех показов в Garage Screen 14 и 15 июля по техническим причинам. Даты новых показов в музее пообещали назвать позже.

Телеканал "Рен ТВ" пишет, что музей получил предупреждение от Минкульта РФ за то, что показ планировали провести без прокатного удостоверения. Подтверждения этой информации пока нет.

Страница, на которой было опубликовано объявление о показе фильма, удалена.

Фильм "Донбасс" посвящен жизни в ОРДЛО.

Как сообщал УНИАН, в мае фильм "Донбасс" Сергея Лозницы получил приз за лучшую режиссуру Каннского конкурса "Особый взгляд".

Фильм "Донбасс" создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии.

Съемки эпизодов начались на окраинах Кривого Рога в Днепропетровской области, в феврале 2018 года.