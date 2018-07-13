На Львовщине состоялся старейший в Украине музыкальный фестиваль для молодых исполнителей (видео)
12:14, 13 июля 2018Общество
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Фестиваль проводится уже 26-й год подряд.
На Львовщине состоялся старейший в Украине музыкальный фестиваль для молодых исполнителей
В Новояворовске на Львовщине состоялся традиционный старейший в Украине музыкальный фестиваль для молодых исполнителей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Фестиваль проводится уже 26-й год подряд. В этом году на сцене более ста участников из 15 стран. До последнего конкурс был на грани срыва из-за нехватки средств. Состоялся лишь благодаря благотворителям.
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В этом году несмотря на ветер и ливень здесь собрались около 20 тысяч зрителей.
Для маленького городка этот фестиваль - гордость. На местной сцене в свое время выступали Тина Кароль, Скрябин, Александр Пономарев, Dzidzio.
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