На Львовщине состоялся старейший в Украине музыкальный фестиваль для молодых исполнителей (видео)

Фестиваль проводится уже 26-й год подряд.

В Новояворовске на Львовщине состоялся традиционный старейший в Украине музыкальный фестиваль для молодых исполнителей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Фестиваль проводится уже 26-й год подряд. В этом году на сцене более ста участников из 15 стран. До последнего конкурс был на грани срыва из-за нехватки средств. Состоялся лишь благодаря благотворителям.

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В этом году несмотря на ветер и ливень здесь собрались около 20 тысяч зрителей.

Для маленького городка этот фестиваль - гордость. На местной сцене в свое время выступали Тина Кароль, Скрябин, Александр Пономарев, Dzidzio.