На Львовщине состоялся старейший в Украине музыкальный фестиваль для молодых исполнителей (видео)

12:14, 13 июля 2018
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Фестиваль проводится уже 26-й год подряд. В этом году на сцене более ста участников из 15 стран. До последнего конкурс был на грани срыва из-за нехватки средств. Состоялся лишь благодаря благотворителям.

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В этом году несмотря на ветер и ливень здесь собрались около 20 тысяч зрителей.

Для маленького городка этот фестиваль - гордость. На местной сцене в свое время выступали Тина Кароль, Скрябин, Александр Пономарев, Dzidzio.

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Теги: #Львовщина#фестиваль