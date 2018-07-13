Сегодня украинскому политзаключенному Олегу Сенцову исполняется 42 года - 4 из них он провел в тюрьмах РФ

Украинский режиссер Олег Сенцов голодает в колонии уже 2 месяца.

Сегодня украинскому политзаключенному Олегу Сенцову исполняется 42 года. Сенцов находится в заключении уже 1524 дня, 61 день из них украинец голодает.

Голодовку Сенцов объявил 14 мая 2018 года с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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К Сенцову в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову. 5 июля к нему в колонию допустили двоюродную сестру Наталью Каплан, которая сообщила, что ее брат очень постарел и похудел на 15 кг.

Глава государства Петр Порошенко по случаю дня рождения Сенцова напомнил, что его имя продолжает звучать во всех международных трибун.

"Сегодня украинцу Олегу Сенцову исполняется 42 года. К сожалению, четыре из них Олег провел в казематах РФ. Два месяца из них Олег голодает, требуя освобождения всех украинских политзаключенных. Имя кремлевского пленника сегодня звучит со всех влиятельных международных трибун. На последних саммитах НАТО и Украина-ЕС освобождения Олега Сенцова, Романа Сущенко, Владимира Балуха и всех украинцев, которых удерживает РФ, было в числе приоритетов. Мы продолжим объединять цивилизованный мир и дальше давить на РФ для освобождения из тюрем всех украинцев", – написал президент в Facebook.

Как сообщал УНИАН, Олега Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 года, обвинив в террористической деятельности. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Несколько раз Россия отказывала в выдаче политзаключенного в Украину, аргументируя это тем, что после «присоединения» Крыма к России Сенцов стал гражданином РФ. Адвокат Сенцова Йонко Грозев подал иск против России в Европейский суд по правам человека в связи с незаконным задержанием и пытками, которые применялись к Олегу.

С резкой критикой приговора выступили европейские политики и правозащитники, а также мировые деятели культуры, режиссеры. В течение четырех лет на поддержку Сенцова прошли сотни акций в Украине, России, Польше, США, Германии.