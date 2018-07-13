Мать Сенцова обратилась к Путину: просит о помиловании сына

Подписывать обращение приезжал кинокритик Алексей Медведев.

Мать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Людмила написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

Текст документа "Громадське" получило от сестры Сенцова Натальи Каплан.

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Отметим, что это ходатайство было написано 22 июня, а 26 июня его передали Путину.

По словам Каплан, пока реакции на это ходатайство от Кремля нет.

Полный текст обращения Людмилы Сенцовой:

"Я обращаюсь к вам с просьбой помиловать моего сына Олега Геннадиевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного российским судом к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации террористической группировки.

Все матери любят своих детей, желают для них свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией — кинорежиссурой.

Не буду вас убеждать в невиновности Олега, хотя я сама верю в это. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает от аутизма. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца.

Прошу вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома".

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова содержат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.