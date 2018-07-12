Журналисты узнали, как женщина с 14 детьми пережила на передовой мощные обстрелы (видео)

Их эвакуировали из Зайцево в 2017 году вместе с кучей домашних животных.

Воспитала 14 детей, имеет 14 внуков и ждет еще двоих. Это история Надежды Джанебековой – женщина вместе с приемными детьми пересидела на передовой мощные обстрелы. Но начала новую жизнь уже на мирной земле.

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Все время мощных обстрелов женщина не получала пособие на детей, говорится в сюжете ТСН. Дом в мирной части Донецкой области ей помогли приобрести волонтеры и неравнодушные люди. Надежда говорит, что здесь тихо, можно спокойно выходить из дома.

В семье все знают как вести себя при обстрелах.

С Зайцево женщина не ехала, боялась, что на новом месте не прокормит детей. Их эвакуировали в 2017 году вместе с кучей домашних животных.

За жизнь под обстрелами государство задолжало детям 200 тыс. грн.