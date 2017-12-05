В ООН решили приостановить оказание продовольственной помощи жителям Донбасса

Во Всемирной продовольственной программе (ВПП) заявили о решении прекратить предоставление продовольствия и другой гуманитарной помощи жителям Украины, пострадавшим в результате военного конфликта на Донбассе.

Как сообщает Deutsche Welle, представитель гуманитарной организации заявил, что такое решение о прекращении поставок помощи на восток Украины в последующие два месяца связано с нехваткой финансирования ВПП.

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По его словам, из-за проблем со средствами для организации становилось все сложнее продолжать реализовывать свои программы в Украине.

В то же время, представитель ВПП отметил, что Всемирная продовольственная программа будет продолжать свою деятельность в ограниченном режиме на востоке Украины как минимум до середины 2018 года и будет продолжать следить за ситуацией в стране.

Напомним, в начале октября через «Новотроицкое» к неконтролируемой территории проследовало 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Всемирной продовольственной организации ООН и Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев. Груз предназначался для жителей отдельных районов Донецкой области.