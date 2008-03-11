Сумма средней взятки в Украине увеличилась до 25-26 тысяч гривен

В Украине сумма средней взятки по сравнению с прошлым годом увеличилась до 25-26 тысяч гривен. Об этом в интервью газете "Україна Молода" сказал начальник департамента Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины Леонид Скалозуб.

«Взяточничество документировать не так просто, потому что чиновники, особенно высшего уровня, получают взятки и через посредников, и на кредитные карточки. Мы провели анализ этих фактов и видим, что берут они за «решение вопросов» - согласование, выделение или передачу в аренду земли, за аренду и отчуждение государственного и коммунального имущества, понемногу берут в сфере образования и здравоохранения», - отметил Л. Скалозуб.

По его словам, в регуляторной и разрешительной сфере (за лицензии, разрешение) привлекаются к ответственности более 50% от общего количества взяточничества. При этом в 2008 году с суммой взятки более 10 тысяч гривен было раскрыто 73 преступления, более 30 тысяч гривен – 39 преступлений.

«Таким образом могу констатировать, что сумма средней взятки по сравнению с прошлым годом возросла. Год назад — 15-16 тысяч, а сегодня — уже 25—26 тысяч гривен», - отметил Л. Скалозуб.

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