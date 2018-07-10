В Одессу приедет брат актрисы Джулии Робертс

Эрик Робертс станет почетным гостем фестиваля.

На 9-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) приедет известный актер Эрик Робертс, который является старшим братом голливудской «звезды» Джулии Робертс.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОМКФ.

Отмечается, что американский актер кино и телевидения, номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» Эрик Робертс станет почетным гостем фестиваля.

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Актер снялся в более чем 400 кинолентах.

Также в числе почетных гостей ОМКФ – французский актер Дени Лаван, редактор-основатель шведского киножурнала Filmkonst («Киноискусство») Гуннар Бергдаль, украинская актриса Ада Роговцева, японский сценарист и режиссер Наоми Кавасе и другие.

Как сообщал УНИАН, 9-й Одесский международный кинофестиваль состоится в Одессе с 13 по 21 июля. Предполагается, что его посетят более 150 тыс. человек.