Российская актриса Лия Ахеджакова стала специальным гостем ОМКФ

Российская актриса Лия Ахеджакова стала специальным гостем 8-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ).Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОМКФ, сегодня актриса вместе с режиссером Сергеем Лозницей представит фильм «Лагидна».

Читайте такжеМинкульт инициирует создание "Белого списка" иностранных деятелей культуры, поддержавших УкраинуОтмечается, что мировая премьера картины состоялась на семидесятом Каннском кинофестивале. Ахеджакова в этом фильме сыграла роль правозащитницы. Это первые за последние 5 лет появление Ахеджаковой на большом экране.

«Картина участвовала в основном конкурсе Канн, а уже 20 июля на Одесском кинофестивале состоится украинская премьера «Лагидной». Актриса представит фильм лично», - подчеркнули в пресс-службе.

Справка УНИАН. Ахеджакова - артистка театра и кино, родилась 9 июля 1938 года в Днепре (Украина). За свою актерскую карьеру, которая началась в 1960-х годах, сыграла в театре и кино более 100 ролей.

Одна из крупнейших театральных работ актрисы - спектакль «Квартира Коломбины» в постановке Романа Виктюка.