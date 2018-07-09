В Одессу для участия в учениях "Си Бриз" прибыли пять кораблей НАТО

В этом году целью учений станет отработка управления силами морского, воздушного и наземного компонентов непосредственно с моря.

В гавань Одесского морского порта для участия в учениях «Си Бриз» прибыли пять кораблей НАТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе администрации порта, 8-9 июля в гавань вошли корабли-участники международных военно-морских учений «Си Бриз-2018».

В частности, американский эсминец USS Porter DDG78, флагман Шестого флота США штабной корабль USS Mount Whitney, турецкие фрегат TCG Yavuz и подводная лодка TCG Yildiray, а также болгарский корвет BGS Bodri.

«Таким образом, группировка кораблей стран НАТО, прибывших для участия в маневрах, составила пять единиц», - сообщили в порту.

По информации пресс-центра командования ВМС ВС Украины, в этом году целью учений станет отработка управления силами морского, воздушного и наземного компонентов непосредственно с моря. В частности, на борту американского штабного корабля USS Mount Whitney, с целью получения практического опыта планирования и управления операциями по стандартам НАТО, пройдут тренировки должностных лиц командования ВМС Украины.

Читайте такжеКорабль США, болгарская "Молния" и турецкая подлодка: в Одесский порт зашла многонациональная эскадра (фото)

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня стартуют международные военные учения «Си Бриз-2018» (Sea Breeze-2018). В них примут участие представители 19 стран: Болгарии, Великобритании, Италии, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Норвегии, Великобритании, Румынии, Польши, США, Турции, Швеции, Индии, ОАЭ и Молдовы.

Учения пройдут с 9 по 21 июля в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

Украину будут представлять около 30 кораблей, катеров (не только ВМС ВС Украины, а и погранвойск), авиационная техника и примерно полторы тысячи военнослужащих. Кроме ВМС Украины и Шестого флота США, в маневрах примут участия корабли, субмарина и подразделения стран-членов НАТО и участников программы «Партнерство ради мира».

Особенностью Sea Breeze-2018 станет управление силами морского, наземного и воздушного компонентов с моря. Многонациональный штаб будет размещаться на корабле управления ВМС США USS Mount Whitney, который будет находиться в открытом море.

Украинско-американские учения серии «Си Бриз» проводятся ежегодно с 1997 года в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Министерством обороны США и Министерством обороны Украины» от 1993 года. Они проводятся с целью подготовки и наращивания боевой готовности ВМС Украины на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.