На Ривненском полигоне завтра проведут следственный эксперимент с подрывом миномета - нардеп

По словам депутата, в среду на заседании комитета по вопросам нацобороны будет рассматриваться вопрос о трагедии на Ривненском полигоне и вопросы небоевых потерь.

Завтра, 10 июля, на Ривненском полигоне будет проведен следственный эксперимент с подрывом миномета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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Он напомнил, что 5 июля на Ривненском полигоне погибли три человека и ранены девять во время проведения боевых учений.

"Вопрос небоевых потерь, к сожалению, уже требует не только контроля Генерального штаба и Министерства обороны, но, пожалуй, и нашего контроля", - заявил депутат.

Пашинский сообщил, что в среду в 15 часов на заседании комитета, который он возглавляет, будет рассмотрен вопрос о ситуации на Ривненском полигоне и ситуация с небоевыми потерями в Украине.

"Завтра на этом полигоне проводится следственный эксперимент с подрывом миномета", - подчеркнул он.

Депутат выразил возмущение по поводу того, что даже "уважаемые люди рассказывают такую чушь, которая на голову не лезет", комментируя, в частности, ситуацию на Ривненском полигоне.

Он пригласил представителей СМИ и других заинтересованных лиц на эксперимент на полигоне и на заседание комитета, где эта тема будет рассматриваться.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в 5.55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения. Решением командующего Сухопутными войсками ВСУ учения приостановлены. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.