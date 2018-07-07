"Нас это не трогает - у нас футбол": Лия Ахеджакова обратилась с призывом к россиянам (видео)

Лия Ахеджакова обратила внимание на голодовку Сенцова в то время, как в РФ проходит Чемпионат мира.

Известная российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова призвала освободить украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Крым. Реалии".

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"Что происходит? Как нам не стыдно? Под завесой этой наркоты, этого мундиаля, всеобщее веселье, радость, победы... И тихонечко, тихонечко, где-то за ставнями, под ковром, человек уже 54-й день голодает", - сказала Ахеджакова.

"Европарламент почти единогласно, там 480 голосов, требует от России признать, что это политзаключенные, и немедленно их освободить! Мы же входим во все эти ПАСЕ, ОБСЕ... Но нас это не трогает - у нас футбол", - добавила актриса.

Ранее российская актриса Лия Ахеджакова призывала "поднять хайп" вокруг дела украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы его освободили.