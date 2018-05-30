"Отношения с Украиной зашли в такую ж*пу": Лия Ахеджакова сделала эмоциональное заявление по поводу Сенцова (видео)

Российская актриса Лия Ахеджакова призвала "поднять хайп" вокруг дела украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы его освободили.

Известная российская артистка Лия Ахеджакова призвала коллег "поднять хайп" вокруг дела украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы добиться его освобождения.

Соответствующее видео опубликовало "Радио Свобода" в Facebook.

"Дело серьезное. Это наши отношения с Украиной, которые зашли, извините, в такую ж*пу, что оттуда уже никто не выйдет никогда. Поэтому нужны мощных три-четыре человека, которым мы отдадимся как артисты, как реквизиторы, как костюмеры... Я готова звонить, ездить, ходить. И таких людей очень много", – подчеркнула Ахеджакова.

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Она добавила, что нужно "поднять хайп" ( шумиха, ажиотаж, - УНИАН.) вокруг дела Сенцова.

"Мы должны поднять – вот новое слово – хайп. Без телевизора, без интернета хайп не получается. Можете считать, что это глупость, но я считаю, что в таком страшном деле, потому что Сенцов – это не просто Сенцов, это еще и то, что случилось у нас с Украиной, и пол-России поддерживают это, и готовы за хорошую зарплату поехать там убивать людей на Донбассе", – подытожила актриса.

Видео: Радио Свобода

Ранее артистка Лия Ахеджакова заявляла, что когда-то в Россию придет другая власть и Крым "вернется" в Украину.