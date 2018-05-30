"Отношения с Украиной зашли в такую ж*пу": Лия Ахеджакова сделала эмоциональное заявление по поводу Сенцова (видео)

12:34, 30 мая 2018
Общество
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Ахеджакова выступила с резким заявлением / Скриншот

Известная российская артистка Лия Ахеджакова призвала коллег "поднять хайп" вокруг дела украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы добиться его освобождения.

Соответствующее видео опубликовало "Радио Свобода" в Facebook.

"Дело серьезное. Это наши отношения с Украиной, которые зашли, извините, в такую ж*пу, что оттуда уже никто не выйдет никогда. Поэтому нужны мощных три-четыре человека, которым мы отдадимся как артисты, как реквизиторы, как костюмеры... Я готова звонить, ездить, ходить. И таких людей очень много", – подчеркнула Ахеджакова.

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Она добавила, что нужно "поднять хайп" ( шумиха, ажиотаж, - УНИАН.) вокруг дела Сенцова.

"Мы должны поднять – вот новое слово – хайп. Без телевизора, без интернета хайп не получается. Можете считать, что это глупость, но я считаю, что в таком страшном деле, потому что Сенцов – это не просто Сенцов, это еще и то, что случилось у нас с Украиной, и пол-России поддерживают это, и готовы за хорошую зарплату поехать там убивать людей на Донбассе", – подытожила актриса.

Видео: Радио Свобода

Ранее артистка Лия Ахеджакова заявляла, что когда-то в Россию придет другая власть и Крым "вернется" в Украину.

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Теги: #Украина#Россия#Сенцов#Лия Ахеджакова