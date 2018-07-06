В Украине набирает популярность женское движение Evalution

Новое женское движение – Evalution – набирает популярность в разных городах Украины.

Акции сторонниц Evalution уже прошли Киеве и Львове и скоро охватят другие регионы. Молодые девушки надели желтые юбки и вышли на площади, держа плакаты со словами «Я красивая, но это не моя профессия», «Украинка – не секс-товар», «Сложно быть одновременно умной и красивой в Украине?».

Активистки прежде всего выступают против стереотипа доступной украинской красавицы, против секс-туризма и отношения к украинской девушке исключительно как к товару. Они объединяются, чтобы разрушить этот оскорбительный стереотип и бороться за новый положительный имидж украинки.

Акции проходили на Майдане Незалежности в Киеве и площади Рынок во Львове во время праздничных мероприятий, когда там было очень многолюдно. Девушки говорят, что хотели, чтобы их заметили как можно больше людей, особенно иностранцев.

«Мы хотим, чтобы иностранцы увидели совершенно других украинок - сильных, свободных, создающих свои проекты. Чтобы увидели, что молодая украинка - это не товар, не красивая игрушка или неприхотливая невеста, - рассказала одна из участниц движения. - Кроме того, мы призываем успешных девушек, которые уже построили хорошую карьеру и реализовали свои проекты, присоединяться к Evalution, чтобы давать пример и вдохновлять других».

Активистки призывают молодых украинок присоединяться и вместе доказать, что девушки в Украине могут быть одновременно красивыми и успешными, могут развиваться и строить карьеру, а не становиться секс-товаром.

Сторонницы Evalution отмечают, что сейчас девушке в Украине развиваться сложно. Этому мешают не только обидные стереотипы, а и проблема с получением хорошего образования по актуальным профессиям.

«Особенно для девушек из сел и райцентров, - подчеркнула участница движения. - Им крайне сложно пробиться и сделать карьеру. Поэтому, к сожалению, они выбирают более легкий вариант - просто выйти замуж. Нас веками воспитывали так: главное - удачно выйти замуж. Но в современном мире, мире равноправия у девушки есть много путей для развития. И мы хотим примерами успешных украинок показать, что есть другой путь. Мы хотим сказать: ты не одна, ты можешь большее. Современная украинская девушка - совсем другая!»