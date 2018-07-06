В Украине заработал ранее заблокированный популярный российский сайт

Российский видеохостинг Rutube был заблокирован, после президентского указа о блокировке доступа к ряду российских сайтов от мая 2017 года.

В Украине возобновил работу российский конкурент видеохостинга Youtube - Rutube.

Отметим, что с 2017 года доступ к сайту из Украины был заблокирован на ряду с другими российскими ресурсами. Однако сейчас зайти на сайт видеохостинга можно без помощи сторонних программ и приложений.

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Напомним, 15 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине был заблокирован доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С".

Доступ к российским социальным сетям был ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпали также сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Экономические санкции (блокирование активов, запрет на транзакции и вещание) также введены против крупнейших российских телекомпаний: «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН-ТВ.

Как сообщал УНИАН, 21 июня 2018 года в повестку дня Верховной Рады для рассмотрения на текущей сессии был внесен законопроект №6688, согласно которому блокировка сайтов может происходить без разрешения суда.