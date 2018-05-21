Продолжение репрессий: ФСБ РФ задержала на аннексированном полуострове двух крымских татар (видео)

Российские силовики не пустили к крымским татарам адвокатов, которые прибыли на место для оказания помощи.

В аннексированном Крыму российские силовики проводят обыски в домах у крымских татар Эдема Смаилова и Сервера Мустафаева в Бахчисарае.

Об этом сообщается на странице в Facebook организации «Крымская солидарность».

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Силовики не пустили к Смаилову и Мустафаеву адвокатов, которые прибыли на место для оказания помощи.

Также сообщается, что жену Смаилова силовики не пропускают в дом, где заблокированы трое детей.

Как заявила позже пресс-служба крымского управления ФСБ РФ", двоих жителей Бахчисарайского района аннексированного Крыма задержали по подозрению в участии в деятельности запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Как сообщал УНИАН, суд ООН требует от России отчет о выполнении решения о восстановлении Меджлиса в оккупированном Крыму.