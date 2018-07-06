Сегодня Всемирный день поцелуев: для чего был создан праздник и как его отмечают (видео)

Всемирный день поцелуев призван напомнить людям о простых удовольствиях, которые испытывают они во время такой близости.

6 июля отмечается Всемирный день поцелуев – неофициальный, но очень интересный праздник, который был основан в Великобритании в 2006 году.

Для чего был создан Всемирный день поцелуев?

Всемирный день поцелуев призван напомнить людям о простых удовольствиях, которые испытывают они во время такой близости. Психологи отмечают, что поцелуи сами по себе являются приятным интимным опытом и проявлением чувства любви. По оценкам медиков, поцелуи не только приятны, но еще и полезны для здоровья – они помогают улучшить циркуляцию крови и работу сердца. Регулярно целующиеся люди менее подвержены заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

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Как отмечают Всемирный день поцелуев

День поцелуев отмечают во всем мире различными флеш-мобами, акциями, конкурсами, тематическими мероприятиями. Для ученых, психологов и социологов этот день – дополнительный повод провести исследование на тему межличностных отношений. Обычным же людям советуют в этот день сфокусироваться на своих чувствах к своей второй половинке либо просто близкому и родному человеку с помощью поцелуя, чтобы напомнить самому себе об истинном его значении.

Возлюбленные, дети, папы, мамы, дедушки, бабушки, друзья, близкие люди и даже коллеги – сегодня все достойны поцелуя. Напомните им и себе, как сильно вы их любите, цените и уважаете.

Эксперты выделяют несколько видов поцелуев по эмоциональному признаку: первый поцелуй, формальный поцелуй, страстный поцелуй, поцелуй на прощание. Однако, независимо от того, какой тип поцелуя вы предпочитаете, Всемирный день поцелуев 6 июля - идеальное время, чтобы отпраздновать этот простой, но мощный жест.