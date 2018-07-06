"Не получил возмещения ни от оператора, ни от авиакомпании": журналист рассказал об испорченном отдыхе (видео)

Он тоже стал жертвой негативной тенденции отмен чартерных авиарейсов из стран, где отдыхают украинцы.

Журналист Сергей Иванов тоже стал жертвой туристического коллапса, столкнувшись с переносом чартерного авиарейса из Египта в мае этого года.

Об этом сам Иванов заявил в эфире ток-шоу "Право на владу".

"В мае этого года я решил отдохнуть. Я отдыхал в Египте. И чем увенчался мой отдых. После того, как я уже отдохнул, я пытался добраться домой, я должен был попасть на работу и выйти вовремя, я имел очень важное мероприятие. Но когда мы приехали уже в аэропорт оказалось, что самолета нет", - рассказал ведущий.

По его словам, он пользовался услугами туроператора JoinUp. Самолета домой пришлось ждать более чем полсутки в зоне, где не было создано никаких условий для отдыха.

Читайте такжеВ Раде предлагают ввести штрафы за задержку авиарейсов перевозчиками

"Я вообще выбился из графика, и, соответственно, я не получил никакого возмещения ни от оператора, ни от авиакомпании", - заявил Иванов.

Напоследок он также добавил, что туристов даже заставили собственноручно загружать в самолет свои чемоданы.

Напомним, в течение последних нескольких дней более тысячи украинских туристов застряли в Тунисе, Грузии, Албании. Все они должны были вовремя вернуться домой самолетами одной авиакомпании. Однако там заявили, что причиной задержек является невыплата средств туристическим оператором. С испанской Мальорки украинцы не могли вылететь из-за "технических неисправностей". Наконец 3 июля министр инфраструктуры Владимир Омелян отчитался о возвращении домой всех украинцев. Однако уже на следующий день очередная группа украинских туристов снова застряла в Тунисе.