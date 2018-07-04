Из Туниса в Украину снова не смогли вылететь еще около полусотни туристов

Туроператор пообещал туристам из Львова и Киева, которые сегодня не смогли вернуться в Украину, оплатить размещение в отелях на три дня и обеспечить вылет домой.

Десять туристов из Киева и 38 из Львова, которые сегодня, 4 июля, должны были возвращаться из Туниса, смогут вылететь в Украину 7 июля.

Об этом говорится в сообщении туроператора Oasis Travel, чьими клиентами являются отдыхающие, на странице в Facebook.

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"Туроператор покрыл пребывание 38 львовских и 10 киевских туристов в гостиницах Туниса на три дня и обеспечит вылет в Киев в субботу, 7 июля 2018 года. Гостям из Львова будет предоставлен бесплатный трансфер Киев - Львов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня. Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, расположенного в городе Монастир (Тунис). Аналогичная ситуация возникла с возвращением николаевских туристов, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии.