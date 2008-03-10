ООН осуждает действия Украины в отношении шри-ланкийских искателей убежища

Организация Объединенных Наций осуждает принудительную высылку шри-ланкийских искателей убежища с территории Украины, сообщили УНИАН в Представительстве ООН в Украине.

Как отмечается в пресс-релизе, Агентства ООН, представленные в Украине, обеспокоены недавним случаем принудительной высылки украинской властью 11 искателей убежища из Шри-Ланки. Они были принудительно высланы с территории Украины – группа из 5 лиц 4 марта и другая группа из 6 лиц 5 марта – на их родину.

Эти лица обратились к партнерской организации Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Киеве в декабре 2007 года и получили консультации относительно процедуры приобретения статуса беженца в Украине и их права обратиться с заявлением к правительственной миграционной службе. Все они получили письма Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), который подтверждали тот факт, что они обратились за помощью к УВКБ ООН. Шесть из них смогли подать заявления с просьбой предоставить им статус беженца в компетентные органы Украины.

Система агентств ООН в Украине обеспокоена нарушением прав искателей убежища из Шри-Ланки относительно справедливой, эффективной процедуры для определения их статуса. Более того, УВКБ ООН было отказано в свободном доступе к этим искателям убежища, вопреки Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, ратифицированной Украиной.

ООН подчеркивает важность „принципу невысылки”, согласно которой, ни один беженец или искатель убежища, чье дело еще не рассмотрено должным образом, не может быть насильственно возвращен в страну своего происхождения. Принудительная высылка – это нарушение Конвенции ООН о статусе беженцев, подписантом которой является Украина. Принудительная высылка также запрещена украинским национальным законодательством, отмечает Представительство ООН.

Справка УНИАН. Система ООН в Украине состоит из 13 агентств, международных организаций и институций, а именно: Программы развития ООН (ПРООН), Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), Фонда народонаселения ООН (ФНООН), Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Международной организации по миграции (МОМ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международной организации труда (МОП), Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу в Украине (ЮНЕЙДС), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНЗ ООН), а также Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного Банка (ВБ) и Международной Финансовой Корпорации (МФК). Представительство ООН в Украине было открыто в 1992.