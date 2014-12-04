В Сумах перевозчики устроили транспортный коллапс, возмущенные горожане вышли на митинг (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, городская власть заявила, что тем самым, пренебрегая мнением общества и решением горисполкома, перевозчики вызвали социальную напряженность в городе, ведь при морозе свыше 10 градусов движение пассажирского транспорта оказался полупарализованным.

«Исполнительный комитет Сумского городского совета заявляет, что метод шантажа является неприемлемым в любом случае. Следовательно, начата подготовка исков в суд о расторжении договоров с перевозчиками, которые не вывели свои автобусы на линию», - говорится в заявлении.

Читайте такжеВладельцы киевских маршруток незаконно поднимают цены на проездГорсовет также пригласил к сотрудничеству перевозчиков города, которые имеют лицензию на пассажирские перевозки для заключения временных договоров при условии соблюдения тарифа на перевозку в размере 2 гривны.

Сейчас в Сумах максимально увеличено количество муниципального транспорта на дорогах города. Также активисты Автомайдана выпустили на линии дополнительный транспорт: по городу ездят несколько маршрутных такси со специальными табличками.

Если ситуация не изменится, активисты совместно с городскими властями планируют задействовать автобусы с пригородных маршрутов, чтобы разгрузить «час пик».

Так, активистка Майдана Наталья Сердюк заявляла о готовности вывести на линии около 65 единиц транспорта, причем - уже в ближайшие часы.

«Возможно, сейчас не будет всех 65 машин, поскольку автобусы задействованы на пригородных маршрутах. Но даже 20-30 машин смогут частично снять напряжение. Сейчас мы обратились к городской власти, чтобы определить наиболее проблемные маршруты», - отметила Сердюк.

Как сообщал УНИАН, перевозчики Сум неоднократно заявляли, что нынешняя стоимость проезда в городе на уровне 2 грн является самой низкой в Украине и подлежит пересмотру. По этому поводу они несколько раз проводили краткосрочные забастовки, но после обещаний местной власти решить этот вопрос в правовом поле продолжали работать по старому тарифу. Последний раз забастовка была назначена на 5 ноября, однако перевозчики вышли на маршруты из-за проведения переговоров с городскими властями.

1 декабря утром перевозчики самовольно повысили стоимость проезда в маршрутных такси с 2 до 3 грн. В то же время городской голова Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания отметил, что перевозчики не имеют права самовольно поднимать тариф. В этот же день исполнительный комитет горсовета не смог принять решение о повышении тарифов на проезд в маршрутках с 2 до 3 грн.

Тем не менее, 1-3 декабря большинство перевозчиков продолжали брать с пассажиров по 3 грн за поездку.

Справка УНИАН. Всего в Сумах перевозчики обслуживают 37 пассажирских маршрутов, на которых работают 366 маршрутных автобусов. Последний раз тариф на проезд в Сумах пересматривался в 2009 году.