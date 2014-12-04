Под Перевальском создали санитарный центр для российских наемников, которые хотят лечиться в РФ

10:48, 04 декабря 2014
Общество
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Командование российско-террористических войск пытается привлечь к организации работы центра местный медицинский персонал.

REUTERS

В районе Перевальска создан сборный санитарный центр для российских наемников, получивших ранение в боях за "ЛНР" и желающих отбыть на излечение в Ростовскую область РФ.,

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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Командование российско-террористических войск пытается привлечь к орагнизации работы данного центра местный медицинский персонал.

Таже Тымчук отмечает разведывательные полёты БПЛА российско-террористических войск. При этом противник активно использует вместе с ними наземную аппаратуру РТР и РЭБ.

"В частности, отмечена активизация разведывательной деятельности противника в районе Мариуполя, между н.п.Трёхизбёнка и Счастье, в Станично-Луганском районе, севернее Авдеевки и в Петровском районе Донецка", - заявил он.

Допис by Дмитрий Тымчук.

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