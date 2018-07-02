Скандал вокруг Bravo Airways: за сотрудником в аэропорту "Киев" в окружении разъяренных мужчин послали "отряд спецназначения" - СМИ

Через 10 минут за сотрудником выслали отряд спецназначения, который порекомендовал людям написать коллективное заявление.

Одна из пассажиров рейса №2461 из "Жулян" до Шарм-эль-Шейха Ксения рассказала подробности проведенного дня в аэропорту.

Как она поделилась с "Обозревателем", к ним никто не хотел выходить и давать объяснения: ни сотрудники аэропорта, ни представители туроператора и авиаперевозчика Bravo Airways.

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"Поэтому, когда в зал ожидания вышел сотрудник, у него требовали по рации вызвать представителя. В ответ услышали рекомендацию ему по рации: "Быстро раздавай посадочные талоны и бегом оттуда!". Тогда разъяренные мужчины взяли его в плотное кольцо и сказали, что не выпустят. Через 10 минут за ним послали отряд спецназначения, который порекомендовал людям написать коллективное заявление, а один из пассажиров - полицейский помог оформить его", - рассказала пассажирка.

Как сообщалось, 1 июля в аэропорту Киев им. Сикорского ("Жуляны") - опять огромные задержки, самолеты авиакомпании Bravo Airways не летают.

Как утверждает представитель авиакомпании, они не получили денежный транш от туроператоров и им просто не за что заправить самолет. Со своей стороны туроператор говорит, что все оплачено и проблема именно в авиаперевозчике.