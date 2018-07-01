И снова "Браво": в Киеве отдыхающие "застряли" в аэропортах (фото, видео)

В Киеве туристы вновь не смогли вылететь из аэропортов. Причина задержки рейсов пока не известна.

В Киеве пассажиры снова не могли вылететь из аэропорта в путешествие, оформленное туроператором.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

«В аэропорту Киев им. Сикорского (Жуляны) опять огромные задержки, самолеты авиакомпании «Браво» не летают. Как утверждает представитель авиакомпании. они не получили денежный транш от туроператоров и им просто не за что заправить самолет. Со своей стороны туроператор говорит, что все оплачено и проблема именно в авиаперевозчике», — говорится в сообщении.

Как сообщает "112 Украина", по состоянию на 12:00 на информационном табло сообщалось о задержке семи рейсов.

Несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и в Батуми.

"Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом - что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку", - отмечает телеканал.

Ранее одна из пассажирок, которая должна была лететь в путешествие вместе с сыном, опубликовала сообщение, в я кому рассказала о том, как туроператор более 8 раз в течение нескольких часов переносил время рейса.

Она рассказала о том, что тур приобрела у туристического оператора JoinUp, рейс должна была осуществлять авиакомпания BravoAirways.

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Женщина рассказала в Facebook о том, как более 12 часов около 200 человек не могли вылететь по тем же рейсом, что и она. время и даже аэропорты отправления постоянно меняли, пассажиры вынуждены были ожидать в различных зонах аэропорта Борисполь, и даже вызвали полицию. Самолет, который должен был осуществить рейс, за полчаса в воздухе вернулся к аэропорту, якобы из-за поломки, которую пытались исправить. Женщина отмечает, что на многочисленные звонки в турагентство никакой відповіди не получили, авиакомпания не выслушала жалобу, отключив звонок.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Емельян, комментируя ситуацию с задержкой украинских туристов в Тунисе, заявил, что Министерство экономического развития будет отменять лицензии тех туроператоров, которые не выполняют свои обязательства.

29 июня стало известно, что из аэропорта Монастир в Тунисе до Харькова уже вторые сутки не могут вылететь около 300 украинских туристов.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания и туроператор не выполняют своих обязательств относительно возвращения украинцев домой. Речь идет об авиакомпании Bravo Airways и туроператора Oasis Travel.

Впоследствии сообщалось, что консул Украины встретился с туристами, которые вторые сутки не могут вылететь из Туниса.