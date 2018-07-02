В Украине придумали "наказание" для гастролирующих в России артистов: подробности

Согласно законопроекту, украинские звезды будут обязаны сообщать Службе безопасности Украины об участии во всех зрелищных мероприятиях, которые планируют в РФ.

Украинские звезды все меньше гастролируют в России. Причина - намерения власти принять законы, которые установят отдельные правила для тех, кто дает концерты на территории государства-агрессора.

О новых законах и перспективах их принятия в интервью "Апострофу" рассказал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

По его словам, законопроект о гастролях украинских звезд в России зарегистрирован в начале марта в парламенте, но на самом деле их три.

"Базовый – изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, его внесли депутаты от практически всех демократических фракций, не только двух фракций коалиции, но и фракций, входивших в предыдущую коалицию, а также внефракционные депутаты. И вокруг него еще в качестве идеи были дебаты, еще тогда, когда мы его презентовали в феврале, потому что это же резонансный вопрос. Урегулировать жестким путем у нас все призывают, но когда доходит до дела, то начинаются дискуссии!, - отметил Кириленко.

Как объяснил вице-премьер, законопроект прост – он устанавливает, что те, кто гастролирует на территории государства-агрессора, сообщают Службе безопасности Украины об участии во всех зрелищных мероприятиях, которые планируют в Российской Федерации.

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Затем СБУ обращается в орган, ведущий специальный реестр лиц, которые гастролируют на территории государства-агрессора. На основании этого реестра потом телевидение титрует выступление или видеоклип такого исполнителя надписью, что этот артист гастролирует на территории государства-агрессора. На радио это происходит путем голосового сообщения со стороны диктора, также все это титруется в рекламных объявлениях и афишах концертов, которые проходят с участием этого исполнителя в Украине.

"Плюс я предложил ввести гастрольный сбор 20%, который будет взиматься с каждого мероприятия, в котором принимают участие исполнитель или исполнители, занесенные в реестр лиц, которые гастролируют на территории государства-агрессора. И целевым образом эти средства должны идти на поддержание обороноспособности и национальной безопасности Украины. В связи с этим также вносятся изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы", - добавил Кириленко.

Он подчеркнул, что законопроект зарегистрирован, он, безусловно, будет рассматриваться. Но есть и те, кто против него.

"Против в основном телеканалы, в ротации которых есть видеоклипы с участием некоторых исполнителей, которые чаще всего в последние годы посещали государство-агрессора. Это сопротивление, правда, неофициальное – скрытое или полускрытое – но это не станет препятствием для рассмотрения законопроекта. А уже депутаты будут определяться относительно его поддержки", - уверен вице-премьер-министр.

"Вместе с тем, уже можно сказать, что количество наших звезд, которые гастролируют на территории России, резко уменьшилось с момента начала серьезного разговора о внесении этого законопроекта", - подытожил он.