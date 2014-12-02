Мэр Сум поручил укрепить блокпосты на окраинах города

Как сообщили в пресс-службе Сумского городского совета, соответствующее поручение дал городской голова Александр Лысенко.

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"Это должны быть не киоски, не просто ограничение транспорта, его осмотр, а уже укрепленные блокпосты. Начинаем строить, вы знаете, какая сейчас ситуация", - отметил мэр.

По его информации, уже согласовано место расположения каждого из стационарных блокпостов, а работы начнутся пока на двух: в направлении Белопольского пути и проспекта Курского, через которые в Сумы заезжает транспорт из России.

Как сообщал УНИАН, в Сумах в августе на главных автодорогах при въезде в областной центр появились 5 блокпостов. Работники ГАИ и сотрудники Сумского городского отдела милиции, которые круглосуточно несут службу на этих блокпостах, проверяют автомобильный транспорт, въезжающий и выезжающий из города, на предмет выявления преступников, оружия и взрывчатки.