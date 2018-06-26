Евросоюз в 2020 году может утвердить стратегию регионального развития «Карпаты», подобной уже действующим «Альпам» и «Дунаю»

Стратегия распространяется на семь стран Европы, которые лежат вокруг Карпат.

В 2020 году Европейский союз может утвердить стратегию регионального развития «Карпаты» вроде уже действующих в ЕС стратегий «Альпы» и «Дунай».

Об этом сообщила Председатель подкомитета по вопросам регионального и трансграничного сотрудничества между Украиной и странами ЕС Оксана Юринец во время Первого международного форума Центральной и Восточной Европы «Via Carpatia», который проходит в селе Криворовня Ивано-Франковской области.

Стратегия распространяется на семь стран Европы, которые лежат вокруг Карпат.

«Она не будет такой мощной и великой, как есть уже эти две стратегии. Но это тот старт, с которым мы сможем начать хорошую активную работу. И надеюсь выйти на те же показатели, которые сегодня имеют «Альпы» и «Дунай».

«Здесь, возможно, требуется улучшение инфраструктуры, путей, которыми имеет соединение происходить. Кроме того, для туристической отрасли это строительство гостиниц, заведений питания. То есть все это можно сделать в рамках малых проектов, которые, я думаю, сможем реализовать в новой стратегии «Карпаты» , - отметила Юринец.

Как сообщал УНИАН, на Ивано-Франковщине в рамках форума «Via Carpatia» стартовала научно-экономическая конференция «Круг Винценза», которая продлится два дня.

Первый международный Форум Восточной и Центральной Европы «Via Carpatia» проходит в Криворивне Верховинского района Ивано-Франковской области и будет держать до 30 июня.