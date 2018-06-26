Война, коррупция, безработица: украинцы назвали основные государственные проблемы

Для 63% украинцев прекращение войны на Донбассе является доминирующим требованием к следующему президенту Украины.

Война на Востоке Украины остается важнейшей государственной проблемой в глазах граждан.

По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», 78% украинцев считают войну на Донбассе главной проблемой в Украине.

О взяточничестве и коррупции как общегосударственной проблеме говорят 55% респондентов, безработица – 29%. Низкий уровень зарплат и пенсий, недостаточный уровень социальной защиты, социальное расслоение, повышение цен на основные товары, как проблемы государственного уровня, волнуют от 16% до 18% опрошенных.

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К тому же 63% опрошенных украинцев доминирующим требованием к следующему президенту Украины называют прекращение военных действий на востоке Украины.

По данным исследования, «усиление борьбы с коррупцией ожидают 49% респондентов, возрождение промышленности – 40%, повышение социальных стандартов – 30%».

Одновременно повышения качества медицины, уменьшения влияния олигархов на политику, возрождения аграрного сектора, укрепления обороноспособности страны и стимулирования развития бизнеса ожидают от 11% до 19% опрошенных, а повышения международного имиджа Украины, реформирования образования и науки, защиты украинского языка и культуры – от 4% до 8% опрошенных жителей Украины.

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Рейтинг проблем личного характера возглавляют социально-экономические вопросы: повышение цен и тарифов, а также низкий уровень зарплат и пенсий лично волнуют больше половины респондентов. Вопрос войны на Востоке, низкий уровень медицинских услуг, отсутствие работы является личными проблемами каждого пятого. Недостаточный уровень социальной защиты, взяточничество и коррупция во власти считают проблемами 15-16% опрошенных, социальное расслоение – 10%.

Опрос проводился с 14 по 24 июня. В нем приняли участие 2,5 тыс. респондентов. Было опрошено население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился посредством личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,0%.

Как сообщал УНИАН, две трети украинцев не верят в честность предстоящих президентских выборов.