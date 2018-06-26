Две трети украинцев не верят в честность предстоящих президентских выборов

64% респондентов выступают за наказание кандидатов в президенты, от имени которых будут раздавать помощь избирателям.

Две трети опрошенных украинцев считают, что предстоящие выборы президента будут нечестными.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы данные проведенного социологической группой «Рейтинг» опроса, обнародованного сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По данным исследования, лишь 12% респондентов убеждены в честности проведения этих выборов, а 22% не определились с ответом.

64% опрошенных считает, что кандидатов в президенты, от имени которых будут раздавать помощь избирателям (пайки, средства на ремонт, помощь на лечение и т. п), нужно наказывать. Однако 23% придерживаются противоположного мнения.

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При этом, как отмечают социологи, относительно высокий уровень толерантности избирательного подкупа наблюдается среди жителей юга Украины, где треть опрашиваемых считает, что не нужно наказывать за раздачу материальной помощи на выборах.

«Относительно больше тех, кто поддерживает раздачу помощи, – среди пожилых опрошенных», - отметили социологи.

Опрос проводился с 14 по 24 июня. В нем приняли участие 2,5 тысячи респондентов. Было опрошено население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился посредством личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,0%.

Как сообщал УНИАН, Зеленский и Вакарчук обогнали Порошенко в рейтинге кандидатов на пост президента.