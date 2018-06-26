На форуме Via Carpatia проходит панельная дискуссия "Инфраструктурные проекты – путь объединения стран Карпатского макрорегиона" (онлайн)

Дискуссия происходит в рамках двухдневной Международной научно-экономической конференции "Круг Винценза".

В рамках первого международного Форума Восточной и Центральной Европы "Via Carpatia" 26 июня в 14:15 началась вторая панельная дискуссия на тему "Инфраструктуре проекты – путь объединения стран Карпатского макрорегиона". Спикеры: • Павел РОЗЕНКО, Вице-премьер-министр Украины • Владимир ОМЕЛЯН, Министр инфраструктуры Украины • Витольд СЛОВІК, Вице-министр инвестиций и развития Республики Польша • Николай КНЯЖИЦКИЙ, народный депутат Украины, инициатор Форума «Via Carpatia», Сопредседатель Парламентского комитета ассоциации «Украина – ЕС». Модератор: Антон БОРКОВСКИЙ, журналист

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