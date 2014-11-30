Сотни машин застряли на Керченской переправе

Об этом пишет "Сегодня".

В настоящий момент в порту "Кавказ" своей очереди на паром ожидают 200 легковых а/м и 160 грузовых а/м. Кроме того, на грузовой линии ждут погрузки: в портуНовороссийск — 318 грузовых а/м, в Славянске – 360 а/м, в Керченском морском торговом порту — 389 а/м.

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"В данный момент на Керченской переправе курсируют 4 парома — "Ионас" и "Олимпиада", "Глюкофилоуса", "Крым". Погода штатная, ветер до 10 м/с", – сообщает "Единая транспортная дирекция" РФ.