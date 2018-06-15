Родители первоклассников в течение суток должны получить подтверждение о зачислении детей в школу (видео)

18:40, 15 июня 2018
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В этом году детей принимали по новым правилам. Без вступительных тестирований и собеседований, но с подтверждением места проживания на территории, которую обслуживает школа. Для остальных - проводили жеребьевку.

Со следующего понедельника появится еще и список школ со свободными местами. Туда могут податься те, кто не прошел жеребьевку.

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Теги: #школа