Родители первоклассников в течение суток должны получить подтверждение о зачислении детей в школу (видео)
18:40, 15 июня 2018Общество
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В этом году детей принимали по новым правилам.
Родители первоклассников в течение суток получат подтверждение о зачислении детей в школу.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В этом году детей принимали по новым правилам. Без вступительных тестирований и собеседований, но с подтверждением места проживания на территории, которую обслуживает школа. Для остальных - проводили жеребьевку.
Со следующего понедельника появится еще и список школ со свободными местами. Туда могут податься те, кто не прошел жеребьевку.
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