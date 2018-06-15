Работники украинских спиртзаводов перекрывали международные трассы

Бессрочную акцию протеста объявили работники всех украинских спиртзаводов, входящих в состав государственного предприятия «Укрспирт». Инициировала акцию – профсоюз ГП «Укрспирт».

Утром, 14 июня, акции протеста и перекрытие автомагистралей произошли в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Харьковской, Волынской, Черновицкой, Тернопольской, Сумской, Ровенской и Винницкой областях.

Как сообщил корреспондент ZIK, на Львовщине акция протеста состоялась на трассе Киев-Чоп возле села Новоселки Каменко-Бугского района и села Угерско Стрыйского района. На протест вышли работники Сторонибабського, Вузловського, Борокского, Рава-Русского, Суходольского и Лопатинского МПД.

На несколько минут протестующие перекрыли движение по трассе, пройдя с плакатами пешеходным переходом. Такие же акции состоялись на международной трассе Львов-Тернополь, автомобильных дорогах Ивано-Франковск-Черновцы и Киев-Харьков.

Как объясняют профсоюзные деятели, причина акции – попытки налоговиков взыскать с предприятия штрафные санкций на сумму 186,7 миллиона гривен и, как следствие, арест всех банковских счетов «Укрспирта».

«Государственная фискальная служба наложила на наше предприятие, ГП «Укрспирт», – «драконовскую контрибуцию» в размере почти 187 миллионов гривен, – говорит Василий Кривачук, председатель профсоюза Вузловского МПД ГП «Укрспирт». – Кроме вероятного коллапса наших предприятий, на грани пропасти окажутся и водочники и виноделы, и работники аграрной отрасли».

Арест счетов может привести к остановке заводов, – считают протестующие. Письма-предупреждения не помогли, а потому спиртовики прибегли к более радикальным методам.

«Государство не дает работать государственному предприятию, – говорит Ростислав Кошарецький, председатель профсоюза Сторонибабского МПД ГП «Укрспирт». – Мы требуем разблокировки счетов ГП «Укрспирт». Ибо через это блокировка предприятие может просто остановиться. Нет средств ни на заработную плату, ни оборотных средств, ни на расчет с поставщиками за энергоресурсы, зерно, прочее».

Как планируют в профсоюзе, следующим этапом забастовки станет массовая акция протеста в Киеве.

Напомним, 7 июня, в Киеве объединенная организация профсоюза работников АПК в ГП «Укрспирт» выступил с заявлением, в котором говорится о том, что предприятие хотят довести до банкротства и подвести под скрытую приватизацию. Арестованы все банковские счета госпредприятия «Укрспирт». Исполнительная служба пытается взыскать штраф в размере более 186 миллионов гривен.