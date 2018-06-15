Валентин Резниченко: «Одновременно с новым строительством мы достраиваем и то, до чего 20 лет никому не было дела»

Председатель Днепропетровской Облгосадминистрации Валентин Резниченко сообщил сегодня, что в настоящее время начались последние приготовления перед укладкой асфальта на достраиваемом мосту на окружной дороге вокруг города Днепр. За два месяца с начала работ вся конструкция моста уже собрана.

Кроме того, по словам губернатора, Днепропетровская ОГА за это время практически восстановила всю документацию по объездной дороге так, чтобы ее можно было достроить до Южного моста областного центра.

«Этот мост, как и вся окружная, были брошены «крепкими хозяйственниками». Поэтому одновременно с новым строительством, которое мы ведем по всей области, мы достраиваем и реконструируем то, до чего пару десятков лет никому не было дела», - сказал Резниченко.

Мост на окружной до начала работ

Мост на окружной сейчас

Ход выполнения работ можно увидеть на подготовленном ОГА видео.

«Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим - это уплаченные вами налоги и децентрализация власти, инициированная президентом Петром Порошенко», - отметил Резниченко.

Напомним, что бюджет области на 2018 год предусматривает рекордную сумму, выделяемую на строительство дорог – 1 млрд грн. В текущем году Днепропетровская ОГА планирует привести в порядок 130 дорог, в частности, будет завершено обновление всех основных дорог в населенных пунктах области. В следующем году Днепропетровская ОГА намерена ремонтировать дороги между городами и селами, которые теперь находятся на балансе обладминистрации.

За последние три года в Днепропетровской области капитально отремонтированы около 500 коммунальных дорог и около 70 км трасс государственного значения в криворожском, донецком, полтавском и запорожском направлениях.