У Черновецкого заявляют о необходимости урегулировать тарифы на проезд в метро

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Денис БАСС заявляет о необходимости урегулировать тарифы на проезд в столичном метрополитене.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Киевской городской государственной администрации.

В частности, по словам Д.БАССА, назрела необходимость рассмотреть вопрос тарифов. «Нам необходимо урегулировать тарифы на проезд в киевском метро. В других странах тарифы давно дифференцированы – стоимость проезда в метро зависит от расстояния, то есть количества станций", - сказал он.

Д.БАСС добавил, что "этот вопрос стоит достаточно остро, ведь проезд в метро у нас остается самым дешевым в мире".

"Однако мы не собираемся повышать тарифы, пока качество обслуживания в метрополитене значительно не повысится. Я считаю, что люди не должны платить больше за тот сервис, который можно сейчас получить, пользуясь услугами метро», - заметил Д.БАСС.

Он сообщил, что в настоящее время завершается разработка программы развития метрополитена, которая вскоре будет представлена на рассмотрение депутатам Киевсовета.